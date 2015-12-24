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رمزي خالد في نادي الزمالك لاتمام اجراءات انتقاله للفريق

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رمزي خالد في نادي الزمالك لاتمام اجراءات انتقاله للفريق رمزي خالد في نادي الزمالك لاتمام اجراءات انتقاله للفريق

وصل منذ قليل رمزي خالد لاعب الاتحاد السكندري لمقر الزمالك لإنهاء إجراءات انتقاله لصفوف الفرسان خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ودخل اللاعب مقر الزمالك بصحبة وكيلي أعماله محمد محروس وبلال نظير.

وكان الاتحاد السكندري قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن الزمالك سيقوم بضم رمزي خالد مقابل أربعة مليون جنيه.

وأكد اللاعب في تصريحاته لـFilGoal.com أنه سيوقع على عقود انتقاله للزمالك لمدة أربع سنوات ونصف.

وشدد لاعب زعيم الثغر أنه مازال لم يتحدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك على التفاصيل المادية للتعاقد.

ومن المقرر أن يجتمع اللاعب بمرتضى منصور يوم الخميس لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

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