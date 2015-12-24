الجنيه السوداني “يتقهقر” أمام الدولار الأمريكي

تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء خلال الأيام الماضية ليصل أدنى مستوى له منذ انفصال الجنوب في العالم 2011، في وقت يواجه فيه النظام المصرفي صعوبات في توفير الدولارات المطلوبة لشراء الواردات.

وذكر المتعاملون أن الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها في بداية الأسبوع. وتبقي الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس.

ونقلت “رويترز” عن متعامل في السوق السوداء “هناك نقص في الدولارات في السوق والطلب مرتفع إلى درجة تجعل الناس يشترون بأي سعر نظرا للشح الشديد في الدولارات حاليا”.

وتوقع متعامل آخر صعود الدولار في العام الجديد نظر الزيادة الطلب من الشركات التي تعمل في الاستيراد حيث تبدأ السنة المالية في يناير.

وقد تم خفض دعم الوقود في 2013 وهو ما دفع التضخم للارتفاع أيضا لكن تداعيات ذلك بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين.

ومن المنتظر أن يقر البرلمان السوداني الأسبوع القادم ميزانية 2016 التي تتوقع هبوط التضخم إلى 13% من 17.9% هذ العام.