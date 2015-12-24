النمسا تعتقل شقيقين سوريين “جهاديين” في مخيم للاجئين بجنوب البلاد

اعتقلت السلطات النمساوية شقيقين سوريين في مخيم للاجئين في جنوب النمسا للاشتباه بانتمائهما لجماعات إرهابية بحسب ما أفاد ممثلو النيابة الأربعاء.

واعتقلت الشرطة الشابين (16 و18 عاما) في منطقة ليبنيتز في ولاية ستيريا الخميس الماضي بعد تلقي معلومات استخباراتية من السلطات الألمانية بحسب ما أفاد مكتب نائب مدينة غراز.

ويتهم الشقيق الأصغر بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما يتهم الشقيق الأكبر بالقتال في ميليشيا ـأحرار الشام، بحسب المكتب.

ويشتبه في أن الشقيقين قاتلا ضد بعضهما في الحرب الدائرة في سوريا والتي أدت إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص وأجبرت الملايين على الفرار من منازلهم منذ اندلاعها في مارس 2011.

ويواجه الشقيقان تهم ارتكاب أعمال إرهابية من بينها الشروع في القتل والتعذيب، بحسب الإدعاء النمساوي الذي أضاف أنه تم اعتقال شقيقهما الثالث في ألمانيا.

ويتوقع أن تزيد الاعتقالات من حرارة النقاش المحتدم في النمسا حول كيفية تعامل أوروبا مع أسوأ أزمة مهاجرين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويتوقع أن تستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، نحو 95 ألف طلب لجوء بنهاية العام، مقارنة مع 28 ألف طلب طوال عام 2014 بأكمله.