بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشيد بفكرة البرلمان الصغير

جسد عرض مسرحى للبرلمان الصغير بمدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسى فى جنوب سيناء فكرة أن يكون المرشح البرلمانى لصالح الوطن وليس للمصالح الشخصية.

وقام التلاميذ بتمثيل دور مرشحين للبرلمان، المرشح الأول "نصير التعليم"، الذى قامت بدوره التلميذة نورهان خلاف ثابت، من أجل إصلاح التعليم وتقليل كثافات الفصول ورفع رواتب المعلمين، وقالت: إذا صلح التعليم فى مصر صلح كل شئ". فى مقابل المرشح يوسف، الذى أراد أن يدخل البرلمان للوجاهة وامتلاك سيارة مرسيدس وشاليه فى شرم الشيخ والساحل الشمالى، وفى نهاية العرض يستمع المرشح يوسف لأغنية وطنية و يعود لصوابه ويعتذر لمصر. ويقبل العلم المصرى.

المسرحية من إخراج وتأليف هويدا رشاد مدرسة اللغة العربيه بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية.

>وتم عرض المسرحية خلال احتفال المدرسة بختام الأنشطة المدرسية للتيرم الأول، الذى نظمته المدرسة تحت إشراف السيد سويلم وكيل وزارة التعليم، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال الريس السكرتير المساعد للمحافظة واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامى ومحمد عقل وكيل مديرية التعليم والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وعلى حسن مدير ادارة طور سيناء التعليمية ووليد نوارة رئيس مجلس الامناء وإبراهيم الفقى مدير المدرسة وأولياء امور التلاميذ

> وقد اشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالعرض المسرحى الذى يشرح للطلاب كيف يختار مرشحه فى البرلمان مشيرا الى ان اولاد مصر بخير و" مصر ولاده" دائما وأضاف فودة انه قرر حضور حفلات ختام الانشطة للمدارس لتشجيع التلاميذ الموهوبين.

> ومنح التلاميذ نورهان خلاف وندا ابراهيم الفقى ويوسف وليد جوائز مالية لتميزهم فى المواهب المدرسيه

> وأضاف محمد عقل وكيل مديرية التعليم ان مدرسة نجيب محفوظ مدرسة متميزة فى الانشطة المدرسية ويتعاون مجلس الامناء مع ادارة المدرسة لحل المعوقات والمشاكل التى تواجه العملية التعليمية.

> وقد تضمن برنامج الحفلة شعر لطالبة سارة شحاته ونشيد" الله يشهد" لكورال المدرسة وانشاد دينى لطالب محمد جاد ونشيد اسلمى يا مصر للطفلة ندا ابراهيم برياض الاطفال واغنية رقت عينى شوقا وتلاوة ايات من القران للطفل يوسف وليد.



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