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بالصور.. إنذار الشركات الواقعة على مصرف ترعة النوبارية لعدم إلقاء المخلفات

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بالصور.. إنذار الشركات الواقعة على مصرف ترعة النوبارية لعدم إلقاء المخلفات بالصور.. إنذار الشركات الواقعة على مصرف ترعة النوبارية لعدم إلقاء المخلفات
أعادت إدارة شئون البيئة بحى العامرية غرب الإسكندرية، تحت إشراف مصطفى الباز رئيس حى العامرية أول، والكيميائية مديرة الإدارة اليوم الخميس، المعاينة لجسر مصرف ترعة النوبارية.

جاء ذلك بعد إنذار الحى إلى أصحاب المصانع الواقعة بجوار غرفة الغاز، لرفع المخلفات وعدم إلقائها على جسر الترعة، وتم توقيع إقرار منهم بعدم العودة والمحافظة على جسر الترعة. وأكد رئيس الحى على أنه جار المتابعة بناء على ما ورد من غرفة عمليات المحافظة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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