تقرير في الجول - بالفيديو.. 5 أحمد حسن مكي حول العالم

سيغضبك كثيرا لبطئه، لكنه سيسعدك مرارا بتسجيله للأهداف.

المهاجمين أنواع، منهم المرن السريع، ومنهم الطويل المميز في ألعاب الهواء.. وهناك أيضا البطيء صاحب التسديدات القوية، مثلما هناك أنواع أخرى.

أنواع المهاجمين لا يمكن ترتيبها من الأفضل للأقل أفضلية، فكل نوع يمكن أن يكون الأفضل، بشرط أن يتناسب مع طريقة اللعب.

أحمد حسن مكي سجل هدفين مع الزمالك في مباراة الأمس أمام غزل المحلة، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في بطولة الدوري وأربعة مع الزمالك منذ انضمامه لهم.

المقارنة هنا ليست في المستويات لأن لاعبين مصر أجمعين لا يتوفر لهم المناخ الجيد ليمكن مقارنتهم بلاعبي الدوريات الكبرى في العالم، لكن فقط في طريقة اللعب وإن اختلفت القدرات بين لاعب وأخر، سواء كان لهذا أو ذاك، ففي النهاية الأمر تقديري من شخص لأخر.

إن كنت مشجعا للزمالك، فبالتأكيد أداء أحمد حسن مكي في بعض الكرات منذ انضمامه للفريق الأبيض أثار غضبك كثيرا، لكنه في النهاية يسجل الأهداف في أحيان أخرى كثيرة حين تتاح له الفرص المناسبة لطريقة لعبه.

أحمد حسن مكي يعد هو الأكثر تهديفا بين لاعبي الزمالك الحاليين في بطولة الدوري منذ بداية مسيرته، وهذا طبيعيا بحكم سنه البالغ 28 عاما.

ويعد مكي أيضا هو تاسع أفضل هداف بين اللاعبين الحاليين في بطولة الدوري برصيد 47 هدفا، وبالتساوي مع لاعب الزمالك السابق وبتروجيت الحالي أحمد جعفر.

FilGoal.com يستعرض لكم 5 مهاجمين حول العالم، يشبهون أحمد حسن مكي في طريقة لعبه.

ماركو بورييلو

المهاجم الإيطالي ماركو بورييلو، لعب لعدة أندية إيطالية، أبرزها يوفنتوس، روما وميلان، ويلعب حاليا في نادي كاربي.

بورييلو يجيد التسديد من بعيد، مميز في ركلات الجزاء والضربات الثابتة والرأسيات، لكنه ليس من مجيدين ضرب الدفاع بالسرعة أو بألعاب الهواء.

ميجيل ميستا

ميجيل ميستا، مهاجم إسباني في بداية الألفية.

بدأ حياته في ريال مدريد لكن فترة توهجه كانت مع فالنسيا بين عامي 2001 وحتى 2006.

ميجيل ميستا كان مهاجم بطيء الإيقاع، لكنه يستطيع اقتناص أنصاف الفرص ويترجمها إلى أهداف، حين لا يتعلق الأمر بالمرونة أو السرعة.

أوسكار كاردوزو

أوسكار كاردوزو، ذلك المهاجم الباراجواني المميز لبنفيكا سابقا وطرابزون سبور حاليا.

كاردوزو لم يكن مهاجما سريعا، لكنه كان صاحب قوة بدنية عالية وأغلب الالتحامات كانت دائما في صالحه.

ربنا أسلوب لعب أحمد حسن مكي وإن اختلفت القدرات، تشبه كاردوزو كثيرا، ورغم ذلك فكاردوزو المميز في الرأسيات، الضربات الثابتة والتسديدات الصاروخية، نجح في أن يصبح الهداف التاريخي لنسور العاصمة البرتغالية من اللاعبين غير البرتغاليين في 7 سنوات قضاها بين جدران "دا لوش" وسجل فيهم 165 هدفا.

كاردوزو أصبح الهداف التاريخي لبنفيكا، لكنه كان يمكن أن يسجل أكثر كثيرا إن سجل الأهداف السهلة التي أتيحت له على هذا النحو.

ألفارو نيجريدو

ألفارو نيجريدو ليس باللاعب السريع بشكل ملفت، لكن بإمكانه الحفاظ على الكرة تحت قدميه وحمايتها من خصومه.

نيجريدو أكثر ذكاءا ومهارة، لكن أسلوب لعبه قريب بعض الشيء من أحمد حسن مكي، مع الأفضلية في القدرات للمهاجم الإسباني.

وكما يسجل نيجريدو، يضيع أحيانا الأهداف بطريقة ساذجة.

هوجو ألميدا

المهاجم البرتغالي هوجو ألميدا هو الأكثر قربا في طريقة لعبه من أحمد حسن مكي.

ألميدا لا يمكنه اللعب سوى بالقدم اليسرى، أما اليمنى فضعيفة للغاية.

بإمكانه الوقوف على الكرة لكنه بطيء الحركة وليس بالمهاجم المرن الذي بإمكانه اللعب في الهواء، ومع ذلك فيمثل محطة جيدة.

لا تنخدع كثيرا بألميدا، قمثلما يسجل كثيرا، يضيع أكثر.