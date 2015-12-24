نقابة المهندسين بالوادى الجديد تعقد مؤتمرًا عن تدوير مخلفات النخيل أول يناير

يستعد فرع نقابة المهندسين بالوادى الجديد لعقد مؤتمر علمى متخصص عن طرق الاستفادة من جريد النخيل فى صناعة الأعلاف يوم الأحد مطلع شهر يناير المقبل، بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، وذلك بمقر قاعة على حريف فى مدينة الخارجة.

وقال المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادى الجديد، إن عددًا من الباحثين المتخصصين سوف يشاركون فى المؤتمر منهم الدكتور حامد الموصلى، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الذاتية، والدكتور علاء الدين أحمد الطحان، أستاذ تغذية الحيوان بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد إبراهيم الفحَّام رئيس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة.

وأوضح ربوح، أن هذا المشروع سوف يحقق عدة مكاسب اقتصادية وبيئية تتضمن الاستفادة القصوى من مخلفات النخيل، والحد من ظاهرة الحرائق التى تنشب فى مزارع النخيل، وكذلك توفير أعلاف الدواجن من تلك المخلفات وتحقيق فائض كبير جدًا يمكن تصديره للخارج، خاصة أن المحافظة تحتوى على أكثر من 2 مليون نخلة.

وأضاف ربوح أن التجارب الأولية التى أجراها الدكتور حامد الموصلى فى استثمار جريد النخيل فى صناعة خشب الكونتر الذى يستخدم فى صناعة الأثاث وأعمال النجارة، وذلك بإحلال سدائب جريد النخيل كخامة محلية بديلًا عن سدائب الخشب البياض المستورد من الخارج؛ ولتحقيق أعلى استفادة من الجريد وتم استخدامه وبنجاح فى صناعة خشب الأرابيسك بقرية الجديدة بواحة الداخلة.