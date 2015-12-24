300 يورو غرامة ارتداء المرأة "حجاباً غير لائق" فى الشارع بإيران

قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن المرأة التى ترتدى الحجاب بطريقة غير لائقة يتم معاقبتها فى إيران وكأنها ارتكبت جريمة كاملة.>ورأت جهات قضائية إيرانية أن من ترتدى الحجاب بطريقة غير لائقة وتهمله، فإنها تهين بوضوح الرئيس الإيرانى حسن روحانى.>وذكرت الصحيفة أن روحانى تعهد فى 2013 بالقتال من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، ويأمر الآن بتنشيط القوى الأكثر محافظة لمنع التقدم فى هذا الصدد، ويقوم بمبادرات تثبت مواقفه الأكثر رجعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روحانى أصدر مبادرة سماها "الحفاظ على العفة والحجاب"، ووفقا لصحافة إيران المحلية فإن المرأة التى تظهر بحجاب غير لائق فى الشارع أو أثناء تدريب القيادة تعاقب بغرامات تصل إلى 300 يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن كان هناك أمل نحو ترجيح كفة الميزان نحو قوى الإصلاح، روحانى فشل فى تحقيق تعهده بحقوق المرأة، وأصبح هناك شكوك بأن عام 2016 سيكون أكثر صرامة وتشدداً على المرأة الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن هذه المبادرة تتضمن قيام السلطات الإيرانية بالتحفظ على آلاف السيارات المملوكة لسيدات، بسبب عدم ارتدائهن الحجاب، إذ حذرت السلطات منذ شهور بحتمية ارتداء جميع السيدات الحجاب أثناء قيادة سياراتهن أو تسحب سياراتهن منهن.



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