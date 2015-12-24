فريق «أحلى شباب» يحصد لقب «الفريق الذهبي» للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية‎

​​حصد فريق “أحلى شباب” على لقب “الفريق الذهبي” على مستوى الجمهورية وذلك بمسابقة “golden team” لاختيار أفضل فريق تطوعي على مستوي محافظات مصر.

شارك بالمسابقة التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام بالمقطم بالقاهرة ، نحو 30 من الفرق التطوعية بمصر ، منها صناع حياة، والوان جامعة الازهر ، وفريق روشتة بالعربي، وفريق بادر ودريم جامعه الازهر ونيردجيك ، وغيرها من الفرق.

وتضمنت المسابقة محاضرات ومسابقات عملية على مدار ثلاثة أيام في أربع مجالات مختلفة تقوم علي أساسها الفرق التطوعية وهي ” ادارة الموارد البشرية ، والتمويل والعلاقات العامة، بجانب التسويق والدعايا، واخيرا تنظيم الفعاليات.

حصد فريق”أحلى شباب” على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد أن حصد على أعلى الدرجات بالثلاثة أيام .

ويشير الدكتور محمد الشيخ قائد الفريق ومؤسسه ، أن فريق أحلى شباب هو كيان شبابي مؤسسي يسعى للجمع بي “3ت” ، وهم “تدين وتفوق وتطوع” لتحقيق الشخصية المتكاملة لشباب متدين على خلق ومتفوق دراسيا ومهنيا ومجتهد في العمل الخيري والتطوعي ويحقق التنمية بالإيمان .

وأضافت أميرة شعبان قائد فريق أسوان أن فوز الفريق باللقب للعام الثاني يعد دافعاً كبيراً لإكمال الفريق مساره لبناء شخصية شبابية متوازنة ، موضحة ان الفريق بصدد إشهار مؤسسة احلى شباب لتنمية المجتمع ، بعد ان انتشر بكافة محافظات مصر من الإسكندرية لأسوان واثبت جدارته في جذب الشباب المصري الذي يسعى لخدمة مجتمعه.