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فريق «أحلى شباب» يحصد لقب «الفريق الذهبي» للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية‎

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فريق «أحلى شباب» يحصد لقب «الفريق الذهبي» للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية‎ فريق «أحلى شباب» يحصد لقب «الفريق الذهبي» للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية‎

​​حصد فريق “أحلى شباب” على لقب “الفريق الذهبي” على مستوى الجمهورية وذلك بمسابقة “golden team” لاختيار أفضل فريق تطوعي على مستوي محافظات .

شارك بالمسابقة التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام بالمقطم بالقاهرة ، نحو 30 من الفرق التطوعية بمصر ، منها صناع حياة، والوان جامعة الازهر ، وفريق روشتة بالعربي، وفريق بادر ودريم جامعه الازهر ونيردجيك ، وغيرها من الفرق.

وتضمنت المسابقة محاضرات ومسابقات عملية على مدار ثلاثة أيام في أربع مجالات مختلفة تقوم علي أساسها الفرق التطوعية وهي ” ادارة الموارد البشرية ، والتمويل والعلاقات العامة، بجانب التسويق والدعايا، واخيرا تنظيم الفعاليات.

حصد فريق”أحلى شباب” على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد أن حصد على أعلى الدرجات بالثلاثة أيام .

ويشير الدكتور محمد الشيخ قائد الفريق ومؤسسه ، أن فريق أحلى شباب هو كيان شبابي مؤسسي يسعى للجمع بي “3ت” ، وهم “تدين وتفوق وتطوع” لتحقيق الشخصية المتكاملة لشباب متدين على خلق ومتفوق دراسيا ومهنيا ومجتهد في العمل الخيري والتطوعي ويحقق التنمية بالإيمان .

وأضافت أميرة شعبان قائد فريق أسوان أن فوز الفريق باللقب للعام الثاني يعد دافعاً كبيراً لإكمال الفريق مساره لبناء شخصية شبابية متوازنة ، موضحة ان الفريق بصدد إشهار مؤسسة احلى شباب لتنمية المجتمع ، بعد ان انتشر بكافة محافظات مصر من الإسكندرية لأسوان واثبت جدارته في جذب الشباب المصري الذي يسعى لخدمة مجتمعه.

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