جيروزاليم بوست:مصر تحسن استخباراتها بأقمار جديدة والسيسى سيجعلها قوة فضائية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، نقلا عن أحد الخبراء، إن الأقمار الصناعية الجديدة التى تسعى مصر لامتلاكها ستحسن من قدراتها فى جمع المعلومات الاستخباراتية، داعية إسرائيل إلى ضرورة أن تنتبه لجهود مصر لإتمام صفقة مع شركة طيران فرنسية إيطالية لشراء قمرين صناعيين.

وقال شاؤول شاى، مدير الأبحاث فى معهد السياسة والاستراتيجية فى هرتسيليا، إن تلك الأقمار ستحسن من قدرات مصر الاستخباراتية، مضيفا أن هناك سببين لشراء مصر أقمار صناعية؛ الأول هو المكانة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يريد أن يجعل مصر قوة إقليمية، فإلى جانب إيران وإسرائيل، لا يوجد طرف آخر له تواجد فى الفضاء، وتريد مصر أن تنضم إلى النادى، حسبما يشير شاى.

وردا على سؤال عن أسباب شراء مصر الأقمار الصناعية من أوروبا وليس روسيا، قال إن مصر تريد أن تنوع الدول التى تعتمد عليها، وأنها لا تريد أن تضع ثقتها فى دولة واحدة، مشيرا إلى أن القمر الصناعى السابق لمصر كان روسيا ولم يبلى بلاء حسنا.

أما السبب الثانى كما يقول الخبير الإسرائيلى إن مصر تشعر بالقلق من آثار سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا الذى يمكن أن يؤثر على حصتها من المياه، وتريد أن تراقب تقدمه.