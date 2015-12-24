إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر بسبب أخطاء إجرائية فى جامعة الزقازيق

أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات طللاب الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى اجتماعها منذ قليل، والذى كانت تفحص فيه الطعون المقدمة على انتخابات اتحاد طلاب مصر ، حيث قررت اللجنة قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق.

وقررت اللجنة إعادة الانتخابات باتحاد طلاب جامعة الزقازيق وما ترتب عليها من آثار، وبالتالى إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، التى أجريت بمعهد إعداد القادة منذ أسبوعين، وفاز فيها عبد الله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر، وعمرو الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية.

واتخذت اللجنة قرارها بعد تأكدها من وجود أخطاء إجرائية بانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ومن ثم بطلان هذه الانتخابات، وما ترتب عليها من انتخابات اتحاد طلاب مصر.

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