«الفرنسية» تنشر تقريرًا بعنوان «عظماء رحلوا عن دنيانا» خلال 2015 بينهم 6مصريين

رصدت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها أبرز الوفيات في العالم خلال عام 2015 وكان من بينهم 6 مصريين.

وتقول “الفرنسية”، في تقريرها، إن العالم فقد شخصيات كبيرة من عالم السياسة والفن والثقافة والاقتصاد من هلموت شميت إلى جانتر جراس وعمر الشريف وغيرهم، وفي ما يلي أبرز الغائبين خلال عام 2015:

يناير:

- 01: عمر عبدالحميد كرامي (80 عاما) رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الذي ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة من شمال لبنان انخرط في العمل السياسي بعد اغتيال شقيقه رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي.

- 03: يشار كمال (92 عاما) الكاتب والروائي التركي يعد من رواد الأدب التركي.

- 03: إدوارد بروك (95 عاما)، أول سناتور أسود ينتخب في الولايات المتحدة (عن ولاية مساتشوسيتس 1967-1979).

- 10: فرنشيسكو روسي (92 عاما) المخرج الإيطالي الحائز على جائزة مهرجان كان لعام 1972 عن فيلم “القضية ماتيي”.

- 11: أنيتا أكبرج (83 عاما) النجمة السينمائية السويدية السابقة التي اشتهرت لاستحمامها بثوبها الطويل في نهر تريفي الروماني (فيلم “دولتشي فيتا” من إخراج فديريكو فيليني 1960).

- 17: فاتن حمامة (84 عاما) الملقبة بـ”سيدة الشاشة العربية” تعتبر علامة فارقة في السينما العربية بنظر الكثيرين.

- 23: العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حوالي 90 عاما) بعد ما اعتلى عرش المملكة السعودية منذ أغسطس 2005 لكنه كان في الحكم فعليا منذ 1995.

- 23: عدنان الباجه جي، من أبرز الشخصيات السياسية العراقية التي عادت إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وعين عضوا في مجلس الحكم الذي تشكل بتاريخ 12 يوليو 2003.

- 25: ديميس روسوس (68 عاما) المغني اليوناني العالمي من فرقة أفرودايتز تشايلدز.

- 29: كولين ماكولوج، الكاتبة الأسترالية صاحبة كتاب “طيور الشوق”.

- فبراير

- 06: آسيا جبار (78 عاما) الكاتبة والروائية والمخرجة السينمائية الجزائرية التي طالبت بتحرير المسلمات وكانت عضوا في الأكاديمية الفرنسية.

- 7: آندريه برينك (79 عاما) الكاتب الجنوب إفريقي الناشط ضد نظام الفصل العنصري.

- 14 : ميشال فيريرو (89 عاما) صانع “نوتيلا” معجون الشوكولاتة وأيضا “مون شيري” و”فيريرو روشيه” و”تيك تاك” و”تيندر” وهي منتجات وضعت عائلته على رأس أصحاب الثروات في إيطاليا.

- 26: الصحفي والدبلوماسي الفرنسي إيريك رولو (89 عاما).

- 27: ليونارد نيموي (83 عاما) الممثل الأمريكي الذي جسد “ميستر سبوك” في المسلسل التليفزيوني الشهير “ستار تريك”.

- مارس

- 12: الشيخ حارث الضاري (73 عاما) الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق.

- 23: لي كوان يو (91 عاما) أول رئيس حكومة في سنغافورة (1959-1990) وأبرز مهندسي تحول المدينة الدولة إلى مصاف الاقتصاديات الأكثر ازدهارا في آسيا.

- 26: توماس ترانسترويمر (83 عاما) الشاعر السويدي الحائز على جائزة نوبل الآداب لعام 2011.

-أبريل

- 2: مانويل دي أوليفييرا (106 عاما) المخرج البرتغالي صاحب الإنتاج الغزير نال عليها جوائز عديدة من “الأسد الذهبي” في عام 1985 إلى “الموسترا” في البندقية، و”السعفة الذهبية” في عام 2008 في مهرجان “كان” عن كامل أعماله.

- 4: ريمون جبارة (80 عاما) أحد رموز الحركة المسرحية اللبنانية.

- 5: فرنشيسكو سمالتو (87 عاما) مصمم الأزياء الإيطالي الذي ألبس الأمراء والنجوم.

- 13: جونتر جراس (87 عاما) الكاتب الألماني الحائز على جائزة نوبل للآداب لعام 1999.

- 14 : بيرسي سليدج (74 عاما) المغني الأمريكي الإفريقي الشهير لموسيقى السول صاحب أغنية When a Man Loves a Woman (“عندما يعشق رجل امرأة”).

- 22: شاعر العامية المصري عبدالرحمن الأبنودي (76 عاما)، الملقب بـ”الخال” وله العديد من الدواوين الشعرية، والتي غناها بعض المطربين مثل الفنان محمد منير.

- 24: اللواء رستم غزالة رئيس شعبة الأمن السياسي سابقا وشغل منصب رئيس جهاز الأمن والاستطلاع (المخابرات العسكرية) للقوات السورية في لبنان قبل انسحابها 2005.

- مايو

- 2: مايا بليستسكايا (89 عاما) راقصة الباليه الروسية التي تحدت الحكم والزمن من خلال رقصها قرابة خمسين عاما على مسرح البولشوي.

- 2: روث ريندل (85 عاما) الكاتبة البريطانية الشهيرة برواياتها البوليسية.

- 14 : ب.ب. كينج (اسمه الحقيقي ريلي ب. كينج. 89 عاما) عازف الجيتار الأمريكي “ملك” موسيقى البلوز.

- 16: الحاخام موشيه ليفنغر (80 عاما) مؤسس حركة غوش إيمونيم التي أطلقت الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

- 19: الممثل المصري حسن مصطفى (81 عاما) ناظر “مدرسة المشاغبين”.

يونيو

- 4: ليونيد بليوشتش (76 عاما) المعارض الأوكراني العضو في مجموعة مبادرة للدفاع عن حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي، وضع في مصحة للأمراض النفسية أثناء الحقبة السوفييتية.

- 5: طارق عزيز (79 عاما) وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء (1979-2003) في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كما تولى وزارة الخارجية من 1983 إلى 1991.

- 7: كريستوفر لي (93 عاما) الممثل السينمائي البريطاني المتخصص بأدوار رعب مثل “فرنكنشتاين” و”الدكتور فو مانشو” و”دراكولا”.

- 11: أورنت كولمان (85 عاما) عازف الساكوفون الأسطوري مؤلف لموسيقى الجاز الأمريكي.

- 17: سليمان ديميريل (90 عاما) أحد عمالقة الحياة السياسية التركية لأكثر من نصف قرن، كان رئيس وزراء محافظا (1965-1976) ثم رئيسا (1993-2000).

- 22: لورا أنتونيلي (73 عاما) ممثلة إغراء إيطالية التي اكتسبت شهرة عالمية بدورها في “ماليسيا” (1973)، وكانت رفيقة سابقة مساكنة للنجم الفرنسي جان بول بلموندو.

- 25: باتريك ماكني (93 عاما) الممثل البريطاني الذي اشتهر بلعبه دور الجاسوس في مسلسل “أفنجرز” .

- 26: يفغيني بريماكوف رئيس الوزراء الروسي السابق (86 عاما) تولى مناصب عدة قبل رئاسته الحكومة في عهد بوريس يلتسين عام 1998.

- يوليو

- 9: الأمير سعود الفيصل نجل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (75 عاما) تولى وزارة الخارجية لأربعة عقود، وترك بصمته على الدبلوماسية السعودية والعربية.

- 10 83 عاما) الممثل المصري الأسطورة في عالم السينما عمر الشريف خاصة لدوره في “لورانس العرب” و”دكتور جيفاغو”.

- 27: رئيس الهند الأسبق أبوبكر عبدالكلام (83 عاما).

- أغسطس

- 11: نور الشريف (72 عاما) الممثل الذي اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وكذلك المسرحية، ولعل أشهرها فيلم “العار” ومسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.

- 19: دودو ندايه روز (85 عاما) عازف الطبل أحد أشهر الموسيقيين الأفارقة صنفته اليونيسكو “كنزا بشريا حيا”.

- 20: جاكي كولينز (77 عاما) روائية أمريكية من أصل بريطاني، منعت باكورة رواياتها “العالم مليء بالرجال المتزوجين” (1968) في بلدان عدة بسبب ما يتضمنه من إباحية.

- 3: الأمير نواف بن عبدالعزيز (82 عاما) مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز.

- أكتوبر:

- 5: هينينح مانكل (67 عاما) روائي سويدي من أبرز كتاب الأدب البوليسي الشمالي مبتدع شخصية المفوض كورت فالندر الشهير.

- 18: الروائي والصحفي المصري جمال الغيطاني (70 عاما)، من أشهر أعماله رواية “الزيني بركات” التي تحولت إلى مسلسل درامي في منتصف التسعينيات.

- 25: مورين أوهارا (95 عاما) نجمة السينما الأيرلندية الأمريكية.

-نوفمبر:

- 10: هلموت شميت (96 عاما) المستشار الألماني السابق (1974-1982) كان معروفا بصراحته ومحركا لإطلاق الثنائي الفرنسي الألماني في سبعينيات القرن الماضي.

- 10: إلياس سكاف (67 عاما) الوزير والنائب اللبناني السابق.

- 28: لوك بوندي (67 عاما) المخرج السويسري مدير مسرح أوديون في باريس.

- 30: فاطمة المرنيسي (75 عاما) الكاتبة والباحثة الاجتماعية المغربية.

- ديسمبر:

- 1: إدوارد خراط (89 عاما) الروائي المصري صاحب الرؤية الجديدة في الرواية العربية.

- 5: يوسي ساريد (75 عاما) أحد أبرز وجوه اليسار الإسرائيلي وكان سياسيا وكاتبا صحفيا في صحيفة “هآرتس” اليسارية ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية.

- 10: بوني لو (91 عاما) مغنية الكانتري إحدى رائدات الروك النسائي وأصبحت أغنياتها من كلاسيكيات موسيقى الكانتري مثل “تينيس ويغ ووك” (1953).

- 19: كورت ماسور (88 عاما) قائد أوركسترا ألماني أحد أكبر قادة الفرق الموسيقية في العالم.

- 22: آلان جوفرا (87 عاما) الشاعر الفرنسي السريالي الحائز على جائزة غونكور الشعر العام 2007.