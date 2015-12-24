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رئيس جامعة قناة السويس: إنشاء كليات تكنولوجية بجامعة القناة

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رئيس جامعة قناة السويس: إنشاء كليات تكنولوجية بجامعة القناة رئيس جامعة قناة السويس: إنشاء كليات تكنولوجية بجامعة القناة
التقى اليوم الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس الدكتور هانى هلال عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنتى التعليم والبحث العلمي بمؤسسة الخير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والمسئولين عن إنشاء الكليات التكنولوجية داخل جامعة قناة السويس.

وقال إبراهيم عبد الرحمن مدير الإعلام بجامعة قناة السويس إن الاتجاه يسير نحو توفير منحة فى حدود مبلغ 10 ملايين دولار من الجانب الصينى لتوفير خريجين على مستوى عال.

وأضاف مدير الإعلام أن هذا الاجتماع ترجمة لبرتوكول تعاون علمى مع معهد بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع كفاءة الشباب المصري فى مجالات التعليم الفني ليصبحوا نواة التعليم الفني، ويسهمون فى إدارة العملية التعليمية بالكليات التكنولوجية المزمع إقامتها

وعلى جانب آخر، أصدر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس قرارا بتكليف الدكتورة نجلاء كمال حافظ وكيلا لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، واستقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بمكتبه الدكتورة نجلاء كمال مقدما لها التهنئة مؤكدا على أن الجميع بالجامعة يسعى لخدمة الطلاب وحضرت المقابلة الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.
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