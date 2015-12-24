بالصور..برامج ترفيهية وعشاء بدوى استعدادا للاحتفال بالعام الجديد بشرم الشيخ

واصلت مدن جنوب سيناء السياحية استعداداتها لاستقبال العام الجديد حيث تزينت جميع واجهات ومداخل الفنادق والقرى السياحية بأشجار الكريسماس ومجسمات لبابا نويل، وارتدى العديد من العاملين ملابسه لاستقبال الرواد والسياح من مختلف الجنسيات، كما أعدت الفنادق البرامج الترفيهية للسياح والمصريين من مختلف المحافظات والسياح العرب وإقامة العشاء البدوى فى عمق الجبال مصحوبا بالرقص الشرقى والتنورة والفنون الشعبية وفرقة التلقائيين بجنوب سيناء.

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة بجميع مناطق شرم الشيخ وبعض الفنادق والمنشآت السياحية للوقوف على إتمام مدينة شرم الشيخ واستعداداتها للاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، حيث قام المحافظ بجولة بشوارع المدينة واستمع لاقتراحات الزوار من بعض الأجانب وتفقد الأكمنة للاطمئنان على الحالة الأمنية واستعدادات المدينة للاحتفال بالعام الجديد، وسط توقعات بتزايد أعداد الوفود القادمة إلى شرم الشيخ.

وقام المحافظ بتفقد منطقة خليج نعمه التى تتألق هذا العام برونق جديد رغم انخفاض أعداد السياح الأجانب الملحوظ والإشغالات الفندقية فى الكريسماس هذا العام حيث تم الكتابة والرسومات على طول المشاية بنعمة، وتمت كتابة 54 رسالة ترحيب على الأرض بعدة لغات كما تم رسم 12 شجرة لعيد الميلاد سيتم إضاءتها بالشموع فى آخر ساعات العام، وتمت إضاءة 10 شجرات لعيد الميلاد على طول الممشى بمساعدة من أصحاب المحلات والفنادق بالإضافة إلى واجهات المحال التجارية والبازارات مع توقع زيادة أعداد الزائرين له بعد تطويره، كما سيتم إقامة حفل بمنطقة خليج نعمة لجميع الوفود احتفالا بالعام الجديد.

وفى نفس السياق قام المحافظ بالمرور سيرا على الأقدام بمنطقة السوق القديم وتفقد الإنشاءات بمسجد الصحابة الجديد وصرح المحافظ بأنه سيكون مزارا سياحيا بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مبلغ 1.5 مليون جنيه من وزير الأوقاف للمساعدة فى إنهاء المسجد وافتتاحه فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

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