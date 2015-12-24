حبس عامل بمحل ملابس سرق 97 ألف جنيه على ذمة التحقيق فى بورسعيد

ضبط رجال مباحث الشرق ببورسعيد عامل بمحل ملابس جاهزة سرق 97 ألف جنيه من مقر عمله وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة فحبسته 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية بتلقى تلقى قسم شرطة الشرق بلاغا من " م.ج.ش" بسرقة 97 ألف جنيه من المحل ملكة فى حى الشرق ولا يتهم أو يشتبه فى أحد .

بإخطاره وجه اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهم والمسروقات وأكدت تحريات الرائد تامر سليم رئيس المباحث، أن السارق هو "ع. م.ق" 20 سنة عامل بالمحل .

>وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع للمحل وارشد عن مكان المبلغ فتحرر له المحضر اللازم وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.