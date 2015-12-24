أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" لـ 21 مارس

Google+ Print
تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" لـ 21 مارس تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" لـ 21 مارس
أرجات الدائرة 19 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء محمود، نظر محاكمة 13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى، لجلسة 21 مارس المقبل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعات.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمدعلوانى، ومحمد حلمى، وكيلى النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365