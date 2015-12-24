تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" لـ 21 مارس

أرجات الدائرة 19 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء محمود، نظر محاكمة 13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى، لجلسة 21 مارس المقبل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعات.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمدعلوانى، ومحمد حلمى، وكيلى النيابة.