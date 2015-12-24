بالصور.. وزير الإسكان فى جولة تفقدية بمدن الإسكان الاجتماعى بمحافظة السويس

قام الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق بزيارة لمشروع الإسكان الاجتماعى بالسويس رافقه خلالها اللواء العربى السروى محافظ السويس للوقوف على الاستعداد النهائى لبدء تسليم الوحدات السكنية، بمدينة الملك عبد الله، ومدينة المستشار عدلى منصور بحى عتاقة.

وفى الجولة تفقد الوزير والمحافظ عددا من الوحدات السكنية بالمدينتين وأعمال الرصف والمسطحات الخضراء ومداخل المدينة.

كما تفقد الوزير والمحافظ محطة الرفع للمياه الناقل بقطر900مم بشبكة التوزيع الداخلية بالمنطقة الصناعية بعتاقة التابعة لجهاز تنمية شمال خليج السويس.

رافق الوزير والمحافظ كل من غريب جودة رئيس حى عتاقة ومنى رشوان مدير عام الاسكان والمهندس سيد فهمى رئيس جهاز تعمير سيناء لفرع السويس ومقاولى المشروع ومهندسى مديرية الاسكان بالسويس.

يذكر أن مشروع الاسكان الاجتماعى بمحافظة السويس يشمل 6144 وحدة سكنية بحى عتاقة منها 3000 وحدة بمدينة الملك عبد الله و1128 وحدة بمدينة المستشار عدلى منصور و2016 وحدة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الصفا.



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