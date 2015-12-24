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سامح شكرى: على تركيا سحب قواتها سريعا من العراق دون شرط أو مماطلة

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سامح شكرى: على تركيا سحب قواتها سريعا من العراق دون شرط أو مماطلة سامح شكرى: على تركيا سحب قواتها سريعا من العراق دون شرط أو مماطلة
قال وزير الخارجية سامح شكرى "إن الأراضى العراقية تتعرض لانتهاكات يومية والتاريخ سيحملنا المسئولية إذا لم نتصدى لهذه الانتهاكات فورا".

وشدد وزير الخارجية المصرى فى الاجتماع الوزارى بالجامعة العربية، على ضرورة سحب تركيا قواتها من العراق، بوجه السرعة، دون شرط أو مماطلة، مؤكدا أن تدخل الجيش التركى فى العراق يعد انتهاكا واضحا لسيادته.

ولفت وزير الخارجية المصرى إلى أن الموقف التركى لم يأت مبنيا على القانون الدولى أو الأمم المتحدة، وأن الجهود العراقية فى مكافحة الإرهاب يجب أن ندعمها جميعا.

وأضاف:" عضوية بمجلس الأمن هى عضوية لكل الدول العربية للحفاظ على الأمن القومى العربى، ولا بد من مزيد من التنسيق بيننا لمواجهة التنظيمات الإرهابية بمنطقتنا العربية".

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مصر 365

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