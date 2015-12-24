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صور| محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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محافظ الدقهلية

زار المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، كنائس مدينة المنصورة شملت “كنيسة الروم الكاثوليك بشارع الثورة – كنيسة الروم الأرثوذكس بشارع سور المحطة”، بحضور اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، وعدد من نواب مجلس الشعب والقيادات الأمنية وقيادات الأزهر والأوقاف ورؤساء القطاعات الخدمية والمرافق ورؤساء الأحياء والمدن بمحافظة الدقهلية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأكد المحافظ، خلال الزيارة، أن تحتاج إلى جهد وفكر كل أبنائها من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون و التنسيق الكامل بين جميع القوى الوطنية من أجل بناء مصر.

وأوضح أن مصر للجميع و فوق الجميع وأضاف بأن الدولة قادرة على إيقاف مسلسل الإرهاب بجهود جميع أطياف الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ودور الأزهر والكنيسة فضلاً عن جهود شرطتها وجيشها فكلنا نعيش في بلد واحدة وهي ملكنا جميعًا.

وأكد المحافظ، أن مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم فرض وواجب ورسالة للجميع بأن المصريين يد واحدة ونسيج واحد.

كتب: عمرو الحوتى

 

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