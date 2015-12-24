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ضبط فلاح لتقديمه رشوة لضابط للتلاعب في تحريات قتل بالمنيا

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ضبط فلاح لتقديمه رشوة لضابط للتلاعب في تحريات قتل بالمنيا ضبط فلاح لتقديمه رشوة لضابط للتلاعب في تحريات قتل بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على فلاح؛ لاتهامه بتقديم رشوة مالية إلى ضابط شرطة، نظير تزوير محضر تحريات لصالح والده المحبوس إحتياطيًا على ذمة قضية قتل ربة منزل بقرية صفط اللبن.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالمديرية، بقيام “شعبان-ض-ح  22 سنة” فلاح ومقيم بقرية صفط اللبن، بعرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه علي ضابط شرطة، نظير تزوير محضر تحريات لصالح والده المحبوس إحتياطيا بتهمة قتل ربة منزل بقرية صفط اللبن، وتدعى سناء رمضان رجب35 سنة، وقام الضابط بالإبلاغ عن الواقعة، وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهم أثناء قيامه بتسليم الضابط الدفعة الأولى من المبلغ.

وقام الضابط بمجاراة مقدم الرشوة بعد العرض علي النيابة العامة والرقابة الإدارية، وحال قيام المتهم بتسليم الضابط مبلغ 7 آلاف جنيه، تم ضبطه وبحوزته ورقة بيضاء على بياض مدون عليها محضر تحريات، بشأن متهم بقسم شرطة المنيا، وبمواجهة المتهم بتقديم الرشوة أعترف تفصيلياً أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ على المبلغ المضبوط، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق.

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