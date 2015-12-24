للرجل أيضاً المعاطف الملونة في الشتاء!

شهد موسم خريف وشتاء 2015-2016 ثورة من الألوان القوية والحيوية التي سجلت حضوراً لافتاً في المعاطف، وعلى ما يبدو أن هذه الموضة لم تقتصر على منصات العر وض النسائية بل رأيناها أيضاً في موضة أزياء الرجال وكانت من الأقوى والأكثر انتشاراً.

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طبعاً، يتطلب ارتداء معاطف تحمل هذه الألوان جرأة كبيرة من الرجل، وخاصة أن الألوان كانت قوية وحيوية وأحياناً صارخة تنوعت بين: الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق، البرتقالي وحتى الفوشيا -الذي يعتبر من الألوان النسائية- وقد رأينا هذه الألوان على المعاطف الطويلة كما على السترات القصيرة، وعلى التصاميم الرسمية كما الكاجوال الشبابية، وتفاوتت أقمشتها بشكل كبير لتشمل الجوخ، القطن، الفرو، الجلد، والأقمشة العازلة للمياه.

ومن دور الأزياء التي قدمت المعاطف الملونة هذا الموسم: "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "غوتشي" Gucci، "ايترو" Etro، "بربري برورسوم" Burberry Prorsum، "ديور" Dior، "رالف لورين" Ralph Lauren، "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، "كوتش" Coach، وغيرها…

صحيح أن المعاطف الملونة من الممكن أن تكسر رتابة الألوان الشتوية وتضيف الانتعاش إلى إطلالتك القاتمة، لكن هل تملك الجرأة لاعتمادها هذا الموسم؟ شاهد الصور وأخبرنا.

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