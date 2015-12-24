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محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد مساندته الكاملة لجهاز الشرطة

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محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد مساندته الكاملة لجهاز الشرطة محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد مساندته الكاملة لجهاز الشرطة
زار الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية الجديد بمكتبه بديوان المديرية، لتهنئته بتوليه المنصب ضمن الحركة الأخيرة.

وأكد المحافظ مساندته الكاملة لجهاز الشرطة فى تصديه لأعمال الإرهاب وجهود رجاله المخلصين فى إعادة الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية، وتمنى المحافظ له التوفيق فى مهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوى، وليشعر المواطن بالأمن والأمان.

ومن جانبه أبدى اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية الجديد سعادته البالغة بزيارة المحافظ له فى مكتبه لتهنئته بمنصبه الجديد، مؤكداً تعاونه الكامل مع المحافظ والجهاز التنفيذى لإعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم والقضاء على الأعمال الإرهابية والبؤر الإجرامية ليشعر المواطن بالأمان على أرض محافظة الشرقية.

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مصر 365