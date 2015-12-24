ورشة عمل للجنة مكافحة الفساد بجامعة أسوان

عقدت لجنة مكافحة الفساد ورشة عمل، بكلية التربية جامعة أسوان، اليوم الخميس، لعرض الرؤية العامة للخطط الاستراتيجية للجنة الرئيسية وكيفية المتابعة لتنفيذها بالجامعة.

وأكد الدكتور عبدالقادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الفساد مثل الوباء إذا تفشى فى مجتمع أو مؤسسة من الصعب اقتلاع جذوره، ولكن نسعى ونعمل جاهدين لمحاربة الفساد والعمل على تنشئة جيل جديد لا يعرف للفساد طريقا حتى لو كثرت أنماطه بالهيئات.

واستعرض بعض الأفكار وأعمال الطلاب التى تخدم مبادئ اللجنة فى مكافحة الفساد بالجامعة، مؤكداً أن تنفيذ الآليات ومتابعة كل دور يقوم به أستاذ الجامعة أو موظف أو عامل، لأنه لا ينبع الإصلاح إلا من داخل الشخص، والمعيار الحقيقى لمكافحة الفساد هو الضمير عند كل مواطن.

حضر ورشة العمل، الدكتور حسن الأمين أمين اللجنة، وبعض أساتذة الكليات الذين يمثلون اللجان الفرعية بالكليات المختلفة وعدد من رؤساء القطاعات بالجامعة.

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