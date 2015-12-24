بالصور.."تأمين الشرقية"يكرم موظفيه المحالين للمعاش وأبناء العاملين المتوفين

قام الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى، بتكريم عدد من الموظفين الذين أحيلوا للمعاش كما كرم أبناء آخرين من العاملين بالفرع والذين توفوا خلال الفترة الماضية.

وحضر الحفل الذى أقيم بقاعات الاحتفالات بالفرع، والدكتور اسامة عبد العظيم مدير مستشفى المبرة، وميرفت المنسى مدير إدارة خدمة المواطنين بالفرع وقيادات المديرية.

وعقب الاحتفال قام "مدير فرع الشرقية" بالمرور على الأقسام الداخلية بمستشفى المبرة والاستماع لطلبات بعض المرضى وتوفيرها لهم على الفور، وقام بالمرور على اثنين من العاملان بالتأمين واللاتى تم إجراء جراحة لهن بالمستشفى وهن الممرضة سميحة عرابى وأمل إبراهيم.

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