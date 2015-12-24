الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا لا يشارك الشيخ وأنطوي وهل يعود ربيعة للدفاع؟

أحمد الشيخ خارج قائمة الأهلي.. أنطوي يغيب عن المباراة لأسباب فنية، يدفع بيسيرو برامي ربيعة في وسط الملعب كلها أخبار حقيقية من القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

أخبار طرحت تساؤلات كثيرة من عشاق الأحمر خلال الفترة الماضية وأثارت غضب الكثيرين من جمهور الأهلي الذين بالطبع يريدون مشاهدة لاعبي الفريق الجدد.

محمد عبد العظيم المدرب العام للأهلي وضح لـFilGoal.com لماذا لا تلعب الصفقات الجديدة ويجيب عن بعض الأسئلة التي تشغل بال جماهير المارد الأحمر.

في البداية يقول "الضغط الموضوع علينا في مسألة من سيلعب ليس معناه أن فلان يعجبنا وفلان لا يعجبنا.. لدينا كم كبير من اللاعبين والمستويات جيدة وسنعتمد على كل لاعب لفترة".

ربيعة وسط ملعب

"عندما جربنا اللعب برامي في وسط الملعب كنا نتوقع أن يسد الفراغ، التقييم كان جيد ونجح نوعا ما لكن النتيجة أمام سموحة جعلت دوره يظهر وكأنه فشل، وبالفعل كان من الممكن أن يقدم أداء أفضل".

"مهمة قطع الكرة في وسط الملعب يتطلب ناحية بدنية عالية جدا، وكذلك شخصية عالية كقائد ومقاتل وشجاع وذكي.. الارتكاز من أصعب المهام عموما لأنه يجب أن يقطع الكرة ويسلمها وقدراته البدنية عالية".

الشيخ

"أحمد الشيخ لاعب ممتاز جدا يجيد المراوغة ويريد أن يثبت وجوده وروحه عالية في التدريبات، كما أنه يسدد بيسراه بشكل ممتاز، لا يشارك لأن هناك توليفة معينة نلعب بها".

صالح جمعة

"صالح لديه مميزات اللعب في مراكز عبد الله السعيد وحسام غالي، عندما شارك كان في وقت بسيط رفم ذلك دخل في أجواء المباراة والمشاركة أثمرت عن هدف.. هو لاعب يعتمد عليه".

أحمد حمدي

"حمدي لاعب جيد جدا، حصل على دور أساسي بسبب بيسيرو هو يراه يجيد الاختراق ولديه سرعة ودقة تمريرة جيدين.. كما أنه يتمتع بحيوية داخل الملعب مع ثقة رغم سنه الصغير".

"إضافة لذلك فهو يجيد التسديد وجريء".

أنطوي

"حصل على فرصة بالفعل ولم يوفق لذلك الاختيار ذهب لإيفونا، هذا لا يقلل من أنطوي لأنه مهاجم جيد جدا وله دور بالتأكيد في الفريق وسيتجاوز تلك المرحلة ويعود كما كان".

محمد حمدي زكي

"لاعب سريع وقوي ومراوغ، فقط سوء الحظ عانده بعد الإصابة في دبي وحتى الآن يتلقى العلاج، لكنه لاعب متنوع ويجيد التغطية في مركز وليد سليمان وكذلك أكثر من مركز".

مؤمن زكريا

"لاعب جيد ومحترم ربما لم يكن موفقا أمام سموحة، بيسيرو منح الفرصة للاعب آخر حتى يستعيد الحالة المزاجية، مؤمن يعتمد عليه في المباريات الكبيرة مهما كان مستواه في التدريبات لكنه لاعب مسؤول جدا وأكبر دليل أنه أنهى مباريات الزمالك".