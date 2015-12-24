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القبض على عاطلين يروجان المخدرات امام مسجد ببولاق الدكرور

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القبض على عاطلين يروجان المخدرات امام مسجد ببولاق الدكرور القبض على عاطلين يروجان المخدرات امام مسجد ببولاق الدكرور
ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الاقراص المخدرة أمام مسجد ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أنهما يلتقيان عملائهما امام المسجد.
>كانت معلومات وردت للعميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه بإتجار "محمد.ك" وشهرته "حماصة" و"مرزوق.ع" وشهرته "الحلاق" فى المواد المخدرة امام مسجد السنية ببولاق الدكرور.

بإعداد كمين تمكن المقدم محمد حامد وأمين الشرطة هشام أبو زهرة من ضبط المتهمين وبحوزتهما 187 قرص مخدر وأسلحة بيضاء ومبلغ وهاتف وباستجوابهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار، فتحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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