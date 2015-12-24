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تكريم عائلة الشهيد محمد أيمن شويقة بمدرسة الإبراهيمية فى كفر سعد بدمياط

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تكريم عائلة الشهيد محمد أيمن شويقة بمدرسة الإبراهيمية فى كفر سعد بدمياط تكريم عائلة الشهيد محمد أيمن شويقة بمدرسة الإبراهيمية فى كفر سعد بدمياط
نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط اليوم، الخميس، حفل تكريم أسرة الشهيد محمد أحمد شويقة بمدرسة الإبراهيمية بكفر سعد- والذى استشهد الأسبوع الماضى بسيناء إثر افتدائه لزملائه وتضحيته بنفسه- بحضور الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وقد وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وألقى وكيل الوزارة كلمة عبر فيها عن عزم الشعب المصرى بمواصلة الكفاح ضد الإرهاب، وقدم المواساة لأسرة الشهيد، وأشار إلى قوة عزيمتهم وإصرارهم على تقديم أرواحهم وأرواح أولادهم للوطن، من أجل أن تحيا كريمة عزيزة.

يذكر أنه تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة الإبراهيمية القبلية الابتدائية تخليدًا لذكراه.
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