حبس 25 متهما تشاجروا بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب "بلاى ستيشن" بالمنيب

أمرت نيابة الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين، بحبس 25 متهمًا على خلفية اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، ما تسبب فى إصابة 15 شخصًا من طرفى المشاجرة بالمنيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد يونس، أن خلافا ماليا نشب بين تاجر قماش يدعى "أحمد.ف"، 51 سنة، وصاحب محل "بلاى ستيشن" يدعى "محمد.ع"، 28 سنة، على قيمة ما يستحق دفعه نظير لعب نجل الأول تاجر القماش لـ"البلاى ستيشن" تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها صاحب المحل على الطفل الصغير.

وأضافت التحقيقات، أن الطفل الصغير ووالده انصرفا واستعان الوالد بعدد من أقاربه، وأعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا بتكسير المحل وواجهة بعض المنازل والمحلات وأطلقوا الرصاص بمنطقة السوق بالمنيب.

وتمكن رجال المباحث من السيطرة على الوضع وضبط 25 متهمًا من طرفى المشاجرة، التى أصيب فيها 15 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وضبط 10 قطع سلاح متنوعة بينها بندقية آلية وطبنجة وبندقيتين خرطوش وتم فرض كردون أمنى لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة أخرى، ويكثف رجال الأمن جهودهم للقبض على باقى المتهمين الهاربين.