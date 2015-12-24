القابضة لمياه الشرب تتراجع: لن نقطع المياه عن المعادى ودار السلام اليوم

قال العميد محيى الدين الصرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه لن يتم قطع المياه عن المناطق التى سبق الإعلان عنها صباح اليوم الخميس وهى المعادى الجديدة، والمعادى سرايات، ودار السلام.

وأضاف المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، فى مداخلة هاتفية اليوم الخميس، مع برنامج "الحياة الآن"، على فضائية الحياة، أن البيان الذى صدر اليوم بانقطاع المياه عن هذه المناطق تم إلغاؤه لأن هناك ماسورة أخرى سيتم تحويلها على طريق مصر السويس، فلن نستطيع أن نمنع المياه عن محطتين أو منطقتين كبيرتين فى القاهرة.

- قطع مياه الشرب عن المعادى ودار السلام من 6 مساء غد حتى 6 صباح السبت