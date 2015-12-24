وزير خارجية فلسطين: عضوية مصر بمجلس الأمن ستغير شكل القضية الفلسطينية أمام العالم

أكد وزير الخارجية الفلسطينى الدكتور رياض المالكى أن عضوية مصر فى مجلس الأمن خلال العامين المقبلين ستغير من نظرة المجتمع الدولى للقضية الفلسطينية ليضعها على رأس سلم أولوياته لإيجاد إطار للحل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المالكى فى حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله الخميس، أن القيادة والشعب الفلسطينى لديهم ثقة كاملة فى أن القضية الفلسطينية ستتغير فى الشكل والمضمون خلال عضوية مصر فى مجلس الأمن الدولى مطلع العام المقبل، مؤكدا أن مصر دائما تدعم الموقف الفلسطينى فى المحافل الدولية كافة.

وأضاف قائلا: "نحن ندرك أنه حينما تكون مصر موجودة فى مجلس الأمن فهى لا تمثل العرب بشكل عام فقط ولكنها تمثل فلسطين بشكل خاص وعندما نحجت مصر فى الفوز بعضوية مجلس الأمن اثلج ذلك قلوبنا وطمأن القيادة الفلسطينية بشكل كبير على أن الامور ستكون بيد أمينة ".

وأوضح أن العلاقات المميزة بين مصر وفلسطين وقيادتى البلدين سوف تساعد بشكل كبير فى الاسراع باتخاذ كل الخطوات اللازمة فى داخل مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجانبين خلال الأيام القادمة خاصة أن هناك الكثير من القضايا والملفات التى يجب أن نحملها جميعا وتمثلنا فيها مصر داخل مجلس الامن. وقال: "نحن على ثقة تامة أنه خلال هذين العامين سنحقق الكثير من الانجازات والنجاحات فى مجلس الأمن نتيجة لعضوية مصر ودورها داخله ".