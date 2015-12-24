وزير خارجية العراق: سيادة دولتنا خط أحمر ولن نتوقف عن مواجهة تركيا

شدد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى على أن سيادة العراق خط أحمر، ولا يمكن القبول بالمساس به من قبل تركيا.

وأكد الجعفرى فى تصريحات له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، قبيل بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل تحركاتها على المستوى العربى ومجلس الأمن والدوائر الدولية لوقف الانتهاك التركى لسيادة العراق.

وقال الجعفرى " أطلعنا الأمين العام للجامعة العربية على طبيعة الانتهاك التركى للأراضى العراقية، والتحرك الثنائى الذى قام به العراق مع الجانب التركى فى هذا الصدد "

وأضاف " علاقاتنا مع تركيا قوية ونعتز بها ونتمسك بها ونريد أن نحافظ عليها، لكن حينما تمس الخط الأحمر للسيادة العراقية، فلن نتوقف ولن نتردد فى مواجهتها "

وحول مطالب العراق من الوازرى العربى، قال الجعفرى " سنطالب بإدانة عربية قوية للتدخل التركى وسحبه وضمان عدم تكراره ".

وأكد على أهمية لقائه مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، مشددا على أن مصر تمثل ثقلا لا يستهان به، لا سيما وأنها دولة المقر ويقع عليها مسئولية إضافية بصفتها أكبر دولة عربية.

وقال " رغم وعود تركيا بالانسحاب، إلا أنه ثبت أن التصريحات التركية تثبت البقاء، بل تمضى فى حفر خنادق جديدة " فى إشارة منه إلى استمرار بقاء القوات التركية ".

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