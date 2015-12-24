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«الحكومة»:نحارب الفساد والمفدسين

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«الحكومة»:نحارب الفساد والمفدسين «الحكومة»:نحارب الفساد والمفدسين

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن لا تألوا جهدًا فى محاربة أى شكل من أشكال الفساد، وتعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

وأشار إسماعيل، إلى أن جهود التنمية التى تُبذل فى كافة القطاعات لابد أن يسبقها العمل على محاربة الفساد وإقتلاع جذوره من جميع الجهات التي من الممكن أن يوجد فيها.

 وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن “إسماعيل” شدد على أن الاجراءات والجهود المبذولة في هذا الصدد تسهم فى توفير البيئة المواتية والمناخ المناسب لتحقيق تنمية حقيقية وتقدم اقتصادى، موضحا أنه لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين.

وأضاف أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والتى تضمنت مكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والعمل على تطبيق جميع الآليات التي تحقق ذلك.

كما أكد رئيس الوزراء، عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه، ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، مشيداَ بدور الأجهزة الرقابية فى العمل على درء الفساد قبل وقوعه.

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أونا

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