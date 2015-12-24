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الأمن الروسى: لم يتم تحديد أسماء المتورطين فى إسقاط الطائرة فوق سيناء

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الأمن الروسى: لم يتم تحديد أسماء المتورطين فى إسقاط الطائرة فوق سيناء الأمن الروسى: لم يتم تحديد أسماء المتورطين فى إسقاط الطائرة فوق سيناء
قال مدير هيئة الأمن الفيدرالى الروسية ألكسندر بورتنيكوف أنه تم تحديد، وبشكل أولى، التنظيمات التى قد تكون متورطة بتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء.

وقال بورتنيكوف اليوم الخميس فى تصريحات للصحفيين إن هناك تصورا تقرييا للتنظيمات التى قد تكون مرتبطة بهذا العمل الإرهابى، وما يزال هناك "عمل كثير" يتوجب تنفيذه على أجهزة الأمن لتحديدها.

وأضاف ردا على سؤال إن كان يعنى ذلك أنه لم يتم بعد تحديد الأشخاص المتورطين بإسقاط الطائرة مؤكدا "نعم حتى الآن لم يتم تحديدهم".

وكان مدير الهيئة قد أعلن فى 17 نوفمبر الماضى أن انفجار عبوة ناسفة كانت على متن الطائرة المنكوبة تسبب بالكارثة، معتبرا ذلك عملا إرهابيا.

- رويترز:أجهزة أمن روسيا تتوصل لهوية الجماعات وراء تفجير طائرة الركاب بسيناء
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