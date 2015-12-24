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تحليل في الجول - قبضة الزمالك الحديدية.. و ' القلب النابض ' طارق حامد

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لا تتفاجأ عندما تنظر إلى النتيجة أعلى يسار الشاشة وهي تشير إلى تقدم الزمالك 5-صفر على غزل المحلة فبطل لديه جبهة لا يمكن إيقافها.

فعندما يبدع أحمد حمودي ويقدم أيمن حفني مقطوعة موسيقية ولا أجمل كالعادة ولا يكل عمر جابر عن التواجد في منطقة جزاء "الفلاحين" فلابد أن يدك الزمالك حصون منافسه مستغلا هذه القبضة اليمنى الحديدية.

لكن هناك من يقف خلف الكواليس، لا تستطيع رؤيته في التلفاز أثناء هجوم القلعة البيضاء، له دور مهم جدا في حرية التحرك الهجومية في هذه الجبهة.

إنه القلب النابض للزمالك في وسط الملعب، طارق حامد.

لاعب سموحة السابق كان أفضل ممرر للقلعة البيضاء في مباراة الأربعاء، كان يعتمد عليه عمر جابر بصفة أساسية في تسليم وتسلم الكرة للتقدم في وسط ملعب المحلة.

فمرر حامد 89 كرة صحيحة لزملاؤه (الأكثر في الزمالك) بنسبة نجاح تصل إلى 97%، وأكثر من استفاد من هذه التمريرات كان عمر جابر، تلقى منه 15 كرة متقنة.

وفي الجهة المقابلة كان حامد هو ثاني أكثر لاعب يمرر له عمر الذي اقتحم أراضي الفلاحين كثيرا وكأنه يركض في باحة قصره.

فمرر عمر 15 كرة لأحمد دويدار و14 لحامد.

ولم يكن عمر وحده يعتمد على تمويل حامد للهجمات، فكذلك فعل حمودي ومعروف يوسف.

فكان يلجأ الثنائي الأخير لحامد لإبقاء الزمالك مستحوذا على الكرة، فأكثر من استقبل تمريرات من حمودي ويوسف كان نجم وسط ملعب الفرسان.

مرر حمودي لزميله السابق في سموحة 7 مرات ومثله فعل النيجيري الذي شارك لمدة 24 دقيقة.

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الجبهة اليمنى

استغل حامد مجاورته لإبراهيم صلاح في وسط الملعب ليميل ناحية اليمين في معظم الأوقات وهو ما سهل مأمورية عمر جابر.

انظر لتحركات حامد.

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وعلى الرغم من بدء اليساريين حمودي وحفني للمباراة فإن كلاهما ظل مخلصا لموقعه المفضل في الملعب، الجناح الأيمن.

انظر لتحركات حفني وتليها تحركات حمودي التي توضح اعتماد الزمالك الكلي على الجبهة اليمنى الساحقة أكثر من عمق الملعب.

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