بالصور.. ضبط مصرى وأردنى حاولا تهريب 136 ألف دولار بمطار القاهرة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأحد، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب مصرى وآخر أردنى حاول تهريب مبالغ مالية قبل سفرهما إلى البحرين وتركيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأثناء إنهاء الإجراءات الأمنية على متن طائرة خطوط الخليج رحلة رقم 70 أشتبة الأمين أسامة حبشى فى أحدى حقائب الركب المصرى وبتفتيشها عثر بداخلها على 16 ألف دولار حيث استخدم الراكب اسلوب جديد لإخفاء الأموال من خلال تغليفها وتخبأتها فى هيكل الحقيبة.
وأثناء إنهاء الإجراءات الأمنية على متن طائرة خطوط الخليج رحلة رقم 70 أشتبة الأمين أسامة حبشى فى أحدى حقائب الركب المصرى وبتفتيشها عثر بداخلها على 16 ألف دولار حيث استخدم الراكب اسلوب جديد لإخفاء الأموال من خلال تغليفها وتخبأتها فى هيكل الحقيبة.
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وفى السياق ذاته، تمكنت إدارة التأمين من ضبط راكب أردنى اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول وبحوزته 120 ألف دولار أمريكى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع الركاب.