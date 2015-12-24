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بالصور.. ضبط مصرى وأردنى حاولا تهريب 136 ألف دولار بمطار القاهرة

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بالصور.. ضبط مصرى وأردنى حاولا تهريب 136 ألف دولار بمطار القاهرة بالصور.. ضبط مصرى وأردنى حاولا تهريب 136 ألف دولار بمطار القاهرة
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأحد، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب مصرى وآخر أردنى حاول تهريب مبالغ مالية قبل سفرهما إلى البحرين وتركيا.

وأثناء إنهاء الإجراءات الأمنية على متن طائرة خطوط الخليج رحلة رقم 70 أشتبة الأمين أسامة حبشى فى أحدى حقائب الركب المصرى وبتفتيشها عثر بداخلها على 16 ألف دولار حيث استخدم الراكب اسلوب جديد لإخفاء الأموال من خلال تغليفها وتخبأتها فى هيكل الحقيبة.
>اليوم السابع -12 -2015

وفى السياق ذاته، تمكنت إدارة التأمين من ضبط راكب أردنى اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول وبحوزته 120 ألف دولار أمريكى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع الركاب.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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