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ضبط 304 مخالفات وتحصيل 5700 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح

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ضبط 304 مخالفات وتحصيل 5700 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح ضبط 304 مخالفات وتحصيل 5700 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، وأسفرت الحملة برئاسة العقيد أحمد السنطاوى، مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، عن ضبط 304 مخالفات مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إنه تم التصالح الفورى فى 57 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 5700 جنيه.

وأضاف أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشارع.


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