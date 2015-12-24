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ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

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ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ
تمكنت مباحث برئاسة المقدم إسلام البدوى تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، "10 أطنان ملح سياحات، 24 كيلو كبدة، 78 كيس حلوى، 20 عبوة منظفات، 223 كيلو جرام جبنة رومى، 20 كيلو جرام مخلل، 7 كيلو جرامات بندق" وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

وتأتى الحملة ضمن الحملات التموينية التى تشنها مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ لضبط المخالفين والحد من بيع السلع منتهية الصلاحية.

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مصر 365

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