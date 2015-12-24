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وزير الإسكان يتفقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس

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وزير الإسكان يتفقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وزير الإسكان يتفقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس
وصل ظهر اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمقر جهاز تنمية شمال غرب خليج السويس يرافقه عدد من قيادات الوزارة ومسئولين تنفيذيين بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة. وذلك فى إطار جهود الوزارة لدفع التنمية بالمدن الجديدة المختلفة.

قال مصدر مسئول بالديوان العام فى تصريحات خاصة أن الوزير عقد لقاء مع مسئولو الجهاز وتفقد بعد المناطق التى ستشهد تطويرا عمرانيا وسكنيا خلال الفترة القادمة.
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