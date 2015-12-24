أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الوادى الجديد: نبحث مشاكل المستثمرين المتعثرين

Google+ Print
محافظ الوادى الجديد: نبحث مشاكل المستثمرين المتعثرين محافظ الوادى الجديد: نبحث مشاكل المستثمرين المتعثرين
عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز الإدارية، ومسئولى الاستثمار بمراكز المحافظة، وذلك لمناقشة المشكلات والصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالوادى الجديد فى إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين، ومناقشة تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية، وتعديل الكيان القانونى واستبدال النشاط ورد رسوم الجدية المحصلة من المستثمرين الجادين لتشجيع الشباب على البدء فى مشروعاتهم.

جاء ذلك فى إطار فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ بضرورة دعم المستثمرين الجادين وتقديم كافة التسهيلات والسرعة فى إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة نظرًا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365