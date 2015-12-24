محافظ الوادى الجديد: نبحث مشاكل المستثمرين المتعثرين

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز الإدارية، ومسئولى الاستثمار بمراكز المحافظة، وذلك لمناقشة المشكلات والصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالوادى الجديد فى إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين، ومناقشة تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية، وتعديل الكيان القانونى واستبدال النشاط ورد رسوم الجدية المحصلة من المستثمرين الجادين لتشجيع الشباب على البدء فى مشروعاتهم.

جاء ذلك فى إطار فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ بضرورة دعم المستثمرين الجادين وتقديم كافة التسهيلات والسرعة فى إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة نظرًا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.