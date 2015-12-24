جامعة الأزهر: فصل 19 طالب وطالبة نهائيا بعد التحقيق معهم‎

أصدرت جامعة الأزهر اليوم الخميس قرارا بفصل 19 طالبا وطالبة فصلا نهائيا بناء على نتائج التحقيقات القانونية التي أجريت معهم.

ونص القرار على فصل الطلاب والطالبات المرفق أسمائهم فصلا نهائيا بعد التحقيق القانوني بناء على المادة 74 مكرر من القانون 103 لسنة 1961م ، كما نص القرار على اخطار الكليات المعنية بذلك والبوابات لمنع دخولهم الحرم الجامعي.

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