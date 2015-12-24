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«بائع الفريسكا» بعد حصوله على منحة الماجستير : «بحلم أكون رجل أعمال كبير»

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«بائع الفريسكا» بعد حصوله على منحة الماجستير : «بحلم أكون رجل أعمال كبير» «بائع الفريسكا» بعد حصوله على منحة الماجستير : «بحلم أكون رجل أعمال كبير»

يوسف بائع الفريسكا الكلاسيكي

كتبت – نانيس البيلي

قال يوسف السيد راضي الشهير بـ”بائع الفريسكا الكلاسيكي” بعد حصوله على منحة ماجستير من “نوتينج هيل كولدج”، إن المنحة سوف تفيده في عمله، وأنها ستمكنه ألا يكون بائع فريسكا تقليدي، فالموضوع أخذ شكل أكبر، وأنه سيتعلم من المنحة كيفية توسيع عمله والتعامل مع الناس، مضيفًا أنه يحلم يأن يكون رجل أعمال في وقت قصير وأنه سيعمل على ذلك، ولن يعمل في الفريسكا لمجرد العمل فقط.

وأضاف «يوسف»: «اسمي يوسف، 26 سنة، بكالوريوس خدمة اجتماعية من الإسكندرية، بتاع فريسكا وبقالي كذا سنة فيها، وراثة عن والدي، وإحتنا توارثنا المهنة عن جدودنا، وأنا طلعت كده عشان والدي بس حبيت أبقى مختلف في الموضوع، يعني مكنش بياع فريسكا عادية باللون بتاعها العادي بالحلاوة العادية، أنا عملت فيها حاجة جديدة والحمد لله نجحت في ده والناس، ولقيت فيه إقبال على ده، والحمد لله نجحت فيها».

وعن منحة الماجستير التي حصل عليها من “نوتينج هيل كولدج”، قال “يوسف” إن القائمين على المنحة عاملوه بأسلوب جيد، وشعر بأنه ابن المكان وتناول معهم الفريسكا والتقطوا صوراً تذكارية معه.

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