رفع وإزالة 45 حالة تعدٍّ على أراضى زراعية خلال ديسمبر فى المنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة عدد 45 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و6 قراريط و23 سهما، وذلك فى الفترة من 15 وحتى 21 ديسمبر الجارى بالتعاون مع الوحدات المحلية خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى بذلتها المديرية، حيث تم إزالة عدد 19 حالة تعدٍّ بمركز ومدينة بالمنيا بمساحة 10 قراريط و18سهما وعدد 15حالة بالعدوة بمساحة 11 قيراطا و18 سهما وعدد 5 حالات بمغاغة على مساحة 4 قراريط و3 أسهم وعدد 2 حالة بمركز ملوى على مساحة 2 قيراط وحالة تعدٍّ بسمالوط 12 سهما وعدد حالة تعدٍّ بأبو قرقاص على مساحة 8 أسهم، بالإضافة إلى عدد 2 حالة إصلاح زراعى بمساحة قيراط و12 سهما.

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية، أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدى عليها وإزالة جميع التعديات، خاصة التى لا تزال فى المهد، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

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