محافظ أسيوط : نقل الباعة الجائلين إلى باكيات مجهزة بجوار ترعة الملاح

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط نقل الباعة الجائلين المتواجدين أمام موقف سيارات نزلة عبد اللاه إلى باكيات تم وضعها بجوار سور محطة المياه أمام ترعة الملاح، لتسهيل دخول وخروج السيارات والقضاء على الأزمة المرورية في مداخل ومخارج الموقف الذي يخدم مراكز ومحافظات جنوب مدينة أسيزط.

وقال المحافظ خلال جولة تفقدية لمنطقة نزلة عبداللاه بمدينة أسيوط، إنه تم عمل حصر أعداد وأسماء المتواجدين من الباعة الجائلين داخل موقف سيارات نزلة عبداللاه بمدينة أسيوط تمهيداً لنقلهم إلى الباكيات التي تم إنشائها بطريقة منظمة وحضارية بجوار سور محطة المياه أمام ترعة الملاح بمنطقة النزلة، مشيراً إلى تجهيز 22 باكية لاستغلالها كمحال تجارية بدلاً من تكدس الباعة الجائلين أمام مدخل الموقف.

ووجه المحافظ العميد علاء عبد الجابر مدير إدارة المواقف بالمحافظة بمنع وقوف سيارات الأجرة خارج الموقف لتسهيل الحركة المرورية أمام موقف السيارات الذي يعتبر المدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ونقلهم بطريقة حضارية لائقة بعيداً عن زحام الباعة الجائلين.

وطالب الدسوقي الباعة الجائلين أمام وداخل مواقف السيارات بضرورة الحفاظ على نظافة الموقف وازالة المخلفات الناتجة عن عمليا البيع والشراء، حفاظا على البيئة المحيطة بموقف السيارات والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً استمرار العمل في إزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار الـ24ساعة دون توقف بجميع أحياء ومراكز المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون عوائق.

وأطمان محافظ أسيوط من عددا من الباعة الجائلين عن تقديمهم للحصول على باكيات بالموقف، حيث اكدوا موافقتهم على تقنين وضعهم بدلا من الوضع العشوائي الذي يخضعون له حاليا بما يحمله من محاضر ومخالفات تصيبهم في ارزاقهم.

وفى سياق آخر، قال العقيد طارق حسين رئيس قسم المرافق بأسيوط إن شرطة المرافق بأسيوط بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين وإدارة قوات الأمن والمرور تمكنت من تحرير وتنفيذ 596 محضر وقرار إزالة مرافق بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف، أن حملات اليوم الواحد تتم بصفة دورية وبانتظام لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة المرور وإيجاد سيولة مرورية، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، مؤكداً مواصلة الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين بمراكز المحافظة لتسيير حركة المارة والسيارات.

وأوضح طارق حسن، أن حملات المرافق تم تنفيذها بشوارع "النميس ، الجمهورية ، 26 يوليو ، امتداد يسري راغب ، 23يوليو ، النقراشي، الهلالي، رياض ، المحطة ، أبراج النصر ، مديرية الصحة ، نزلة عبداللاه ، كورنيش النيل ، أسماء الله الحسنى ، الوليدية ، محمد توفيق خشبة ، المحافظة ، الجيش ، المكتبات ، جمال عبدالناصر ، المجذوب ، الشيخ على عبدالدايم ، سيتي ، شركة فريال ، ميدان البدري ، السادات".

وأشار رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط ، إلى أنه تم تحرير 94 محضر إشغال طريق ومحلات عامة ، وتنفيذ 254 حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدي وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين، فضلاً عن 221 من المضبوطات المختلفة "موازين كفة وكهرباء ، وكراسي ، وحوامل حديد ، وترابيزات"، مضيفاً أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات.