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القضاء يلزم التأمين الصحى ببدلات انتقال للأرامل المصابين بالفشل الكلوى

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القضاء يلزم التأمين الصحى ببدلات انتقال للأرامل المصابين بالفشل الكلوى القضاء يلزم التأمين الصحى ببدلات انتقال للأرامل المصابين بالفشل الكلوى
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى محافظة الغربية برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكريا الشافعى والمستشار دكتور ياسر الصغير نواب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى رقم 365لسنة 22ق، ألزمت فيه الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف بدلات انتقال للسيدات الأرامل المصابين بمرض الفشل الكلوى للانتقال إلى المستشفيات لعمل جلسات الغسيل الكلوى.

كانت سيدة تدعى"سومية" أرملة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وتضمنت عريضة الدعوى أنها تعانى من مرض الفشل الكلوى، وتجرى عمليات الغسيل الكلوى ويكلفها ذلك مبالغ باهظة، وطالبت هيئة الصحى بتحمل نفقات الانتقال من وإلى المستشفى لإجراء الغسيل الكلوى وتوجهت للهيئة العامة للتأمين الصحى وتم رفض طلبها، وأصدرت هيئة المحكمة حكما بأحقيتها فى الحصول على بدل انتقال وإلزام التأمين الصحى بسداد تلك المبالغ.


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مصر 365