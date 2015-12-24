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وزير النقل: سنقدم مقترح زيادة تذكرة المترو ومجلس النواب المسئول عن القرار

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وزير النقل: سنقدم مقترح زيادة تذكرة المترو ومجلس النواب المسئول عن القرار وزير النقل: سنقدم مقترح زيادة تذكرة المترو ومجلس النواب المسئول عن القرار
قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إن مجلس النواب هو من سيحدد قبول زيادة قيمة سعر تذكرة المترو أم لا، وهو من سيحسم هذا الأمر.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة التعاون الدولى ومسئول بنك الاستثمار الأوروبى، أنهم سيرفعون الاقتراح لزيادة قيمة التذكرة لاتخاذ القرار، لافتا إلى أن المترو حاليا يحقق خسائر ولم يعد قادر على شراء قطارات مكيفة جديدة بدون زيادة سعر تذكرة المترو.

وقد شهد الدكتور، سعد الجيوشى، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى توقيع الشريحة الثانية الخاصة بتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة 200 مليون يورو من إجمالى ما هو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى وقدره 600 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو أخرى مقدمة من هيئة المعونة الفرنسية AFD وذلك بخلاف منحة قدرها 44 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

- وزيرا النقل والتعاون يشهدان اتفاق "الاستثمار الأوروبى" لتمويل مترو إمبابة

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مصر 365