مران الأهلي - عودة مؤمن ووليد وغياب مسعد

انتظم الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا في تدريب الأهلي الجماعي الخميس بعد تغيبهما عن مران الأربعاء.

وغاب سليمان بسبب الإجهاد فيما عاني مؤمن من ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة لنزلة برد.

وشارك سليمان لمدة 70 دقيقة أمام حرس الحدود الثلاثاء قبل أن يستبدله جوزيه بيسيرو بصالح جمعة في لقاء انتهى 3-صفر للأهلي.

وخرج مؤمن من قائمة المباراة التي اعتمد فيها بيسيرو على رمضان صبحي وعبد الله السعيد وسليمان في وسط الملعب.

ولم يشارك مسعد عوض الحارس الثالث للفريق في مران الخميس واكتفى فقط بالمتابعة من الخارج.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة السبت في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.