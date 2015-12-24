وزير التعليم: «الجيش» و«الداخلية» يؤمنان المدارس ليلة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير

أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة انهت جميع استعداداتها النهائية بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع بدء امتحانات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والتى تبدأ من 9 يناير وحتى 29 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أنه لايوجد امتحانات فى إجازات أعياد الميلاد، وأيضا احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.

> وقال الشربيني، فى تصريحات صحفية ، إنه تم التنسيق مع وزارتى “الدفاع” و”الداخلية” لتأمين مدارس الجمهورية والبالغ عددها نحو 52 ألف مدرسة، والتى سيكون بها لجان امتحانات للنقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، ليلة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وعقب الانتهاء من الاحتفالات أيضا، وذلك تحسبا لحدوث أى أعمال عنف من قبل الخرجين عن القانون، مما قد يعرض المدارس للخطورة وخاصة المدارس الواقعة فى محيط المناطق الساخنة.

> وأكد وزير التعليم، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ستتابع سير العملية الإمتحانية أولا بأول، للتأكد من عدم وجود أى أعمال من شأنها تهدد سير الامتحانات، موضحا أن الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية اتخذت جميع إجراءاتها الأحترازية لضمان نجاح ماراثون الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم وضع أفراد أمن إدارى تابع لوزارة التربية والتعليم لتأمين اللجان الامتحانية من الداخل، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأمان للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، قائلا: “إن هناك العشرات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم تعرضت للنهب والسرقة والحرائق الأعوام الماضية”.

> ومن ناحية آخرى، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن اللجنة المكلفة بمراجعة صياغة قانون التعليم الجديد تواصل عملها، وذلك لمراجعة وصياغة نحو 170 مادة تتعلق بالتعليم العام والخاص والتعليم الأساسي وأعضاء هيئة التدريس، وذلك قبل عرضه على مجلس الشعب القادم لإعتماده، مشيرا إلى أن اللجنة أنتهت من صياغة ومراجعة نحو 8 مواد أبرزهم المادة المتعلقة برياض الأطفال، مضيفا أن التغييرات التى تضمنتها المواد بسيطة، وأنه لم يتم تحديد موعد معين لانتهاء اللجنة من أعمالها.

> وعن امتحانات الثانوية العامة، أكد رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة بدأت فى تلقى طلبات المرشحين للعمل فى اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، بواقع 5 أعضاء فى كل لجنة، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء الذين سجلوا للعمل كرؤساء لجان امتحانات للثانوية العامة ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وصل إلى 7 آلاف عضو طبقا لأخر إحصائية.

> وأشار حجازى، إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى العمل نهاية الشهر الجارى، منوها إلى أن الوزارة ما زالت تتلقى الطلبات على الموقع الرسمى للوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لواضعى الامتحانات تتكون من 5 أعضاء عبارة عن أستاذ جامعى متخصص وعضو من مركز الامتحانات والتقويم التربوى، لوضع مواصفات ورقة الامتحانات، واثنين من الموجهين بالمرحلة الثانوية ومستشار المادة، حيث يختص بترشيح الموجهين الذين يشاركون فى وضع الأسئلة.