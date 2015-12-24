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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء

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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط (8) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (5922554 لتر بنزين وسولار) و(7) قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (1474 أسطوانة) و(3) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (3، 850 طن) و(48) قضية مخالفات مخابز.

كما تم ضبط (10) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(46) قضية فى مجال الغش التجارى و(292) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(29) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (39، 785 طن) و(8) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و(8) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط قضيتين فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (12، 150 طن أعلاف وأسمدة زراعية.

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مصر 365

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