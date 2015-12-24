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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى جازان بالسعودية لـ31 قتيل

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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى جازان بالسعودية لـ31 قتيل ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى جازان بالسعودية لـ31 قتيل

اخبار

أعلن مصدر أمنى سعودى ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى جازان جنوب غرب المملكة السعودية الذى وقع الخميس، إلى 31 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان يحيى القحطانى فى بيان أن الحريق تسبب فى مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وأضاف القحطانى أن "غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغا فى تمام الساعة الثانية وعشر دقائق عن وقوع حادث حريق بمستشفى جازان العام بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء والولادة والحضانة"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم من كافة إدارات ومراكز المنطقة.

وقال الدفاع المدنى السعودى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق، دون الكشف عن جنسيات الضحايا.

وقد باشرت 21 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من الدفاع المدنى مدعومة بفرق أمنية وإسعافية وخدمية إطفاء الحريق فى مستشفى جازان العام.

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