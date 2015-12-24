وصول 10 آلاف و662 طن نحاس لميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اس اه ال ال سادى وعلى متنها 10 آلاف و662 طن تراب نحاس مكثف صب داخل قادمة من شرق اسيا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 650 راكب و35 سيارة و22 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و8 سيارة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 101 شاحنة و80 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 56 شاحنة و8 راكب.

وعلى جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 736 راكب و33 سيارة و61 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 80 شاحنة و11 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 84 شاحنة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 418 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و39 سيارة منهم 36 سيارة تصدير و9 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 20 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 20 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 624 راكب منهم 89 معتمر و2 باص عمرة و46 سيارة منهم 44 سيارة تصدير و2 باص جيت والعبارة برنسيسة وعلى متنها 230 راكب منهم 89 معتمر و2 باص عمرة و41 سيارة تصدير والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 41 راكب والعبارة ايلة وعلى متنها 547 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة و7 شاحنة و2 سيارة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 40 شاحنة.